Incendie à la Porte d’Ulysse : 103 personnes relogées via le Samusocial, 97 toujours en attente

Un bâtiment a été libéré par le Samusocial afin de permettre d’y accueillir, dès ce lundi soir, 103 des 200 demandeurs d’asile qui sont toujours actuellement sans logement à la suite d’un incendie, a indiqué le Samusocial. Mais cette solution n’est que temporaire.

Vendredi soir, le feu s’est déclaré à la Porte d’Ulysse à Schaerbeek, le plus grand centre d’accueil de la Plateforme Citoyenne BelRefugees. Deux-cent-quarante-sept demandeurs d’asile qui y logeaient ont été évacués, dont 47 ont pu être relogés directement, les 200 autres ayant été accueillis temporairement dans un gymnase à Schaerbeek.

Le nouveau lieu d’accueil est actuellement tenu secret pour des raisons de sécurité, a précisé le Samusocial. Ce dernier craint que l’annonce de l’ouverture de places dans un logement ne provoque une arrivée massive de personnes cherchant un hébergement, alors que 103 places seulement sont disponibles.

“Le Samusocial s’est mobilisé durant tout le week-end afin de libérer en urgence un bâtiment hébergeant des réfugiés ukrainiens, dont la fermeture était initialement prévue à la fin du mois de mars. Nos équipes de terrain ont mis les bouchées doubles pour libérer ce bâtiment, en orientant les résidents séjournant encore sur place vers d’autres dispositifs d’hébergement gérés par les associations Communa et Ukrainian Voices“, a expliqué le Samusocial.

C’est la Plateforme Citoyenne Belrefugees qui se chargera, dès lundi soir, de l’accueil de 103 personnes dans ce nouveau bâtiment, parmi les 200 personnes qui sont toujours dans l’attente d’une solution de relogement après l’incendie de la Porte d’Ulysse. Pour les 97 autres, des solutions de relogement sont en train d’être dégagées par la Région bruxelloise et la Plateforme Citoyenne.

Manque de place

“Dans la pratique, nous avions 350 places à la Porte d’Ulysse. On en ouvre 100 nouvelles. On perd 250 places sur notre capacité totale. On cherche donc des bâtiments de type hôtel, auberge ou maison de repos qui nous permettent d’organiser l’accueil de façon un peu plus structurelle“, explique Mehdi Kassou, porte-parole de la plateforme citoyenne. Il lance un appel aux personnes disposant de solutions afin qu’elles contactent la Région bruxelloise ou la plateforme citoyenne. “Les place qui sont dans nos dispositifs sont durables, contrairement aux places cédées ici par le Samusocial. On parle d’une convention de quelques mois, dans l’espoir de retrouver un bâtiment dans lequel réorganiser la capacité que nous avions à la Porte d’Ulysse.”

Avec Belga – Photo : Belga

■ Duplex de Michel Geyer et Marjorie Fellinger