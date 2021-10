Inauguration d’un nouveau bassin d’orage à Woluwe-Saint-Pierre

Long de 378m et avec un diamètre de 5m20, le bassin d’orage Grandchamps peut récolter 8.000m3 d’eau.

C’est le quatrième bassin de la commune et surtout le plus grand, car il vient de dépasser celui du Val des Seigneurs qui pouvait contenir jusqu’à 7.500m3. Il aura fallu attendre 5 ans après l’accord entre la commune et l’entreprise bruxellois de gestion des eaux pour que bassin voit le jour. L’une des raisons principales de son existence : les inondations en juin 2016 qui ont touché la vallée de Struykbeek. Ce nouveau bassin va permettre d’absorber plus rapidement les précipitations et ainsi, éviter de futures inondations.

Selon le Bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, près de “1.750 foyers sont concernés” par ce bassin construit comme un tunnel dans le sol.

► Un reportage de Thomas Dufrane, Loïc Bourlard et Djöp Medou