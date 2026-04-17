Il n’y aura pas de coupe dans le secteur des ACS, confirme Ahmed Laaouej

Une première proposition budgétaire n’allait pas dans ce sens.

Interrogé par la cheffe du groupe socialiste Leila Agic, au Parlement francophone bruxellois, M. Laaouej a rappelé que la déclaration de politique générale du gouvernement bruxellois, qui constitue sa feuille de route pour la législature, “ne prévoyait en aucune manière des coupes dans ces emplois subventionnés”.

Le chef de file PS n’a pas nié pour autant la nécessité des mesures de correction de trajectoire budgétaire, principe conducteur de l’accord du gouvernement bruxellois.

ll a rappelé le rôle et la place des emplois ACS notamment dans les secteurs associatifs de la lutte contre la pauvreté, le sans-abrisme, en faveur du soutien scolaire, de la santé, etc.

“Je remercie les collègues du gouvernement pour l’esprit de conciliation qui a présidé aux travaux budgétaires et aux dernières décisions gouvernementales. Je me réjouis aussi qu’il y ait plus de considération sur les accompagnements sociaux sur les questions de mobilité que ce n’était le cas auparavant”, a-t-il glissé au passage.