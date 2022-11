Il fait en moyenne 2,7°C plus chaud à Uccle qu’à la fin du 19e siècle

À Uccle, en 2021, il a fait en moyenne 2,7 degrés Celsius de plus que pendant la période de référence de 1850 à 1899, montre la courbe de la température moyenne annuelle. “Les 24 années les plus chaudes depuis le début des mesures à Uccle (en 1833) se situent toutes dans la période 1989-2021“, a indiqué mardi Statistiek Vlaanderen, l’office statistique du nord du pays.

L’année 2021 fait également partie des années les plus chaudes avec une température moyenne annuelle de 10,7°C. 2020 a été l’année du record absolu, avec une température moyenne annuelle de 12,2°C. Les trois années les plus chaudes sont complétées par 2014 et 2018, toutes deux avec une moyenne annuelle de 11,9°C, indique le site web de l’agence flamande pour l’environnement (Vlaamse Milieumaatschappij – VMM).

L’accord de Paris sur le climat en 2015 vise à maintenir la hausse de la température mondiale bien en dessous de 2 degrés. L’objectif est de limiter la hausse à 1,5 degré par rapport à l’ère préindustrielle.

La Belgique se réchauffe plus vite que la moyenne

Statistiek Vlaanderen constate que les températures moyennes annuelles de la période préindustrielle 1750-1799 sont très similaires aux températures de la période 1850-1899, dont les mesures sont disponibles pour beaucoup plus de lieux. Par conséquent, la période 1850-1899 est utilisée comme période de référence pour les analyses de l’évolution des températures.

Entre 1850 et 2021, la température moyenne à la surface du globe a augmenté de 1,1 degré. La température de la surface terrestre de l’Europe a augmenté davantage que la moyenne mondiale. En Europe, cette température moyenne de surface a ainsi augmenté de près de 2 degrés entre 1850 et 2021. Il semble donc que la Belgique se réchauffe encore plus vite que la moyenne européenne et mondiale.

