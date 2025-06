Ibrahim Dönmez sur le réaménagement de l’avenue Princesse Elisabeth : “Le commerce local est mis en danger”

Ibrahim Dönmez, député bruxellois PS et membre de la commission Mobilité au parlement régional était l’invité de 7h50 dans Bonjour Bruxelles ce jeudi. Il répondait aux questions de Fabrice Grosfilley.

Le réaménagement de l’avenue Princesse Elisabeth à Schaerbeek ne se poursuivra pas. Les travaux du tronçon nord, entre le boulevard Lambermont et la Cage au ours, ont déjà été réalisés avant que commencent les travaux de la deuxième partie. Le Conseil d’Etat a donc décidé d’annuler le permis d’urbanisme octroyé par la Région bruxelloise à la Stib. L’Asbl Droit de rouler et de parquet était à l’origine du recours introduit au Conseil d’État. Avec les riverains, ils dénonçaient notamment la suppression des places de stationnement.

“Il y a une portion qui n’a pas été faite, et elle ne le sera pas puisqu’aujourd’hui, le permis n’est plus valable“, commente le député schaerbeekois. La majorité schaerbeekoise prévoit-elle un aménagement de cette portion ? “A la base, l’idée part de la Stib. Pour améliorer les vitesses commerciales des trams. Le projet était de mettre ça en site propre. Mais c’était déjà en site propre…! Moi je m’y étais déjà opposé à l’époque en disant qu’on pouvait faire des aménagements, on pouvait rénover les rails, mais on doit garder deux sens pour permettre aux voitures de circuler. ”

Pour Ibrahim Dönmez, même si on fait des aménagements, il faudra garder un certain nombre de places de stationnement. “Le Conseil d’Etat l’a dit clairement. Le problème aujourd’hui, c’est que c’est lacunaire. Le commerce local est mis en danger puisqu’il n’y a pas assez de places de livraison. Et au niveau de la densité, il n’y a pas assez de places de stationnement qui sont préservées. Et ce qu’on propose en hors voirie n’est pas suffisant. Donc, à un moment donné, le projet est disproportionné.”

■ Une interview d’Ibrahim Dönmez (PS), au micro de Fabrice Grosfilley, dans Bonjour Bruxelles

Rédaction