Huit travailleurs sur dix souhaitent accéder à la pension avant 65 ans

Huit travailleurs sur dix souhaitent prendre leur pension avant 65 ans, mais, dans les faits, à peine la moitié quittent réellement la vie active avant ce cap, selon une enquête du prestataire de services de ressources humaines Acerta.

L’introduction du bonus pension à partir du 1er juillet pourrait modifier ces tendances. À partir du mois de juillet, si un travailleur postpose sa retraite et travaille au-delà de la date de la pension la plus proche, il pourra toucher un bonus durant maximum trois ans sous forme d’un paiement unique ou de versements mensuels.

Actuellement, quatre travailleurs sur dix prennent leur pension avant l’âge de 65 ans. Acerta constate que les travailleurs évoluant dans des secteurs qui n’exigent pas de formation longue et où le travail exécuté est physiquement lourd partent le plus souvent de façon anticipée. Ainsi, dans la construction, 59,5% des travailleurs arrêtent avant cet âge. La logistique et le transport (58,7%) et l’horeca (56,1%) observent également des départs à la retraite prématurés. A l’inverse, le non-marchand (31,4%) est le domaine d’activités qui connaît les départs à la pension les plus tardifs alors qu’on y retrouve les milieux hospitaliers et les maisons de repos et de soins.

Le prestataire en RH souligne par ailleurs qu’il y a plus d’indépendants (64,5%) que de salariés (41%) qui quittent leur emploi avant 65 ans. Pour les personnes travaillant sous statut indépendant, les différences sont importantes en fonction du secteur dans lequel on évolue. En 2023, par exemple, 84% des indépendants du secteur de la construction ont pris leur pension avant l’âge de 65 ans alors que dans les professions libérales, où les indépendants restent plus longtemps actifs, 23% d’entre eux prennent leur pension avant 65 ans.

