Huit personnes blessées à la suite d’un incendie samedi soir à Saint-Gilles

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, samedi soir vers 20h50, rue de la Victoire à Saint-Gilles, pour un incendie dans un immeuble de trois étages. Huit personnes ont été intoxiquées par la fumée, dont six ont dû être évacuées vers l’hôpital.

Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, l’incendie faisait rage au rez-de-chaussée et un dégagement de fumée était visible aux trois étages, selon Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. Ceux-ci ont procédé au sauvetage d’une personne à demi-consciente, à l’aide de leur auto-échelle, au troisième étage. Deux autres victimes, qui s’étaient réfugiées sur un toit plat à l’arrière de la maison, ont également été sauvées par les pompiers, équipés d’une échelle à emboîtement. Au total, huit personnes ont été intoxiquées par la fumée. Deux d’entre elles ont été soignées sur place et les six autres ont dû être évacuées vers l’hôpital.

L’appartement du rez-de-chaussée, le hall et la cage d’escalier sont complètement sinistrés. De plus, il y a des dégâts dus à la fumée dans tous les autres appartements. Les pompiers rappellent à ce propos qu’il est important de fermer les portes lors d’un incendie, afin d’éviter que la fumée se propage dans l’ensemble du bâtiment. Tout l’immeuble est donc inhabitable actuellement. Les services communaux de Saint-Gilles et la police de la zone Bruxelles-Midi se sont chargés de reloger les habitants.

L’incendie est accidentel, mais son origine reste à déterminer avec précision.

Belga