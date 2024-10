Hugo Weckx, figure de la politique bruxelloise, est décédé à l’âge de 89 ans

Il a notamment été ministre flamand de l’Éducation et des Affaires bruxelloises.

Né en 1935 à Vilvorde, Hugo Weckx a entamé une carrière d’avocat au barreau de Bruxelles en 1958. Sa carrière politique dans la famille démocrate-chrétienne flamande a démarré en 1964, au conseil communal de Berchem-Sainte-Agathe. Il a également été échevin dans cette commune entre 1970 et 1988.

Dans les années ’70 et ’80, il a siégé successivement à la Chambre et au Sénat. Entre 1988 et 1995, il a fait partie de l”exécutif flamand”, l’organe prédécesseur du gouvernement flamand, en tant que ministre de l’Enseignement et ensuite de la Santé et de la Culture. À chacun de ces mandats, il a également endossé les Affaires bruxelloises.

Bruxelles et l’importance de la culture néerlandaise dans la capitale ont constitué le fil rouge de sa carrière. Il fut ainsi le premier président de la “Commission de la Culture Néerlandaise” de l’Agglomération bruxelloise en 1972 et joué un rôle actif, dans les années ’80 pour l’élaboration d’un statut à part entière pour la Région bruxelloise.

En 2019, il avait encore poussé la liste CD&V à Bruxelles.

