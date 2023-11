Hors Cadre – Experts du Soleil : la tête dans les étoiles

On ne s’en douterait pas, mais une soixantaine de scientifiques bruxellois étudient chaque jour le Soleil ! Ils travaillent à l’Observatoire royal de Belgique, à Uccle, et utilisent différents moyens : des téléscopes, mais aussi des satellites, divers instruments et également des relevés très précis. Et cela afin de percer les mystères de notre étoile, et de prévenir son comportement, et notamment ces éruptions solaires qui peuvent causer des perturbations sur Terre.

Notre équipe est aussi allée à la rencontre du premier astronaute belge, Dirk Frimout. En 1992, lors de sa mission dans l’espace avec la NASA, il étudie l’impact du Soleil sur notre atmosphère.

■ Un Hors Cadre signé Arnaud Bruckner avec Loïc Bourlard, Hugo Moriamé et Antoine Martens

