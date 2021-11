Horeca, monde de la nuit, sport, télétravail, 3e dose… : voici les nouvelles mesures du Comité de concertation

Horeca, sport, monde de la nuit, événements publics et privés… Le Comité de Concertation a tranché. Découvrez les nouvelles mesures décidées ce vendredi.

Le gouvernement souhaite mettre l’accent sur la 3ᵉ dose, dite la dose “booster”. Après que les plus 65 ans et groupes vulnérables l’aient reçu, le gouvernement cible l’ensemble de la population. L’objectif est que les citoyens reçoivent une dose de rappel du vaccin à ARNm quatre mois (Johnson & Johnson et AstraZeneca) ou six mois (Pfizer et Moderna) après leur dernière dose. Une réunion entre les ministres de la Santé est prévu ce weekend à ce propos.

Monde de la nuit, Horeca, marchés de Noël

L’Horeca, les marchés de Noël et les magasins de nuit devront cesser leurs activités à partir de 23h jusqu’à 5h du matin. Les établissements Horeca ne pourront accueillir que 6 personnes par table, sauf pour les familles si elles englobent plus de personnes.

Le monde de la nuit devra, lui, fermer à partir de ce samedi 27 novembre. Le premier ministre Alexander De Croo assure que le secteur ne sera pas abandonné. “C’est un message dur, mais nous ne voulons pas aujourd’hui que trop de personne soient trop près l’une des autres. Les établissements qui fermeront pourront bénéficier d’aides adaptées“, a-t-il expliqué. La mesure sera réévaluée le 15 décembre, à l’occasion du prochain Comité de concertation.

Sport, événements privés et publics

Les réunions privées à l’intérieur sont interdites, sauf les mariages et funérailles. Ils doivent être organisés avec le Covid Safe Ticket, à partir de 50 personnes à l’intérieur et 100 personnes à l’extérieur. Cette mesure ne s’applique pas aux réunions qui se tiennent dans les domiciles privés. Ici, l’utilisation du pass sanitaire ne s’applique pas, sauf en cas de recours à des activités Horeca proposées par un professionnel. Ce service est également limité entre 5 heures et 23 heures, à l’exception des mariages.

À partir du 29 novembre, dans les événements publics à l’intérieur, seules les places assises sont tolérées en plus du CST et le port du masque. À l’extérieur, les évènements publics, si les organisateurs ne respectent pas les règles de distanciation sociale et le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque groupe, leur événement ne pourra se tenir.

Concernant le sport, en cas de rencontres aussi bien professionnelles qu’amateures à l’intérieur, la présence du public ne sera pas autorisée sauf exception. Jusqu’à 18 ans, les jeunes peuvent être accompagnés par leurs parents.

Télétravail et enseignement

Les travailleurs ne pourront se rendre qu’une seule fois pas semaine sur leur lieu de travail jusqu’au 19 décembre, au lieu du 12 décembre initialement. Passé cette date, les travailleurs pourront retourner deux fois par semaine sur leur lieu de travail.

Les ministres de l’Enseignement et de l’Enseignement supérieur se réunissent ce weekend et formuleront des propositions supplémentaires. Dans la ligne de mires des ministres, on retrouve l’obligation du port du masque, l’amélioration de la ventilation, la séparation des groupes de classes, le tracing et dépistage et les activités extrascolaires.

Ma. Ar. – Photo : Belga