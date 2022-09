Hockey : le Léopold, l’Orée et le Racing frappent fort en ouverture

La ION Hockey League, le championnat belge de hockey, a repris ses droits dimanche. Lors de cette première journée, le Racing et le Léopold ont largement pris le dessus sur respectivement Uccle Sport (6-0) et l’Old Club de Liège (9-2), tandis que l’Orée n’a pas fait dans le détail non plus en visite à l’Herakles (2-7).

▶ Voir aussi notre reportage : le Racing entame sa saison en force contre Uccle Sport

Lors du succès 6-0 des champions en titre du Racing devant Uccle Sport – un derby ucclois n’ayant plus eu lieu depuis plus de 10 ans en DH – il faut noter le quadruplé de Tanguy Cosyns, alors que Tom Boon s’est montré encore plus prolifique contre les promus Liégeois en inscrivant pas moins que 6 des 9 buts léoniens.

Seul partage de la journée, Louvain et Daring se sont quittés sur un nul 2-2 à Herverlee.

Le championnat 2022-2023 se joue sous le même format que l’an dernier, avec 12 équipes et selon une compétition en ligne de 22 rencontres en matchs aller et retour. Suivront des play-offs avec demi-finales et finales, également disputées en aller/retour.

Le prochain week-end verra notamment le Waterloo Ducks se déplacer au Dragons et le Léopold au Braxgata, tandis que le Racing alignera un 2e match consécutif contre une équipe promue, cette fois à l’Old Club.

Belga – Photo: Belga/Jill Delsaux