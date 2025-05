Hockey : début des travaux de restauration de la tribune historique du Racing Bruxelles

Le Royal Racing Club de Bruxelles a officiellement lancé vendredi le chantier de restauration de la tribune historique du stade du Vivier d’Oie. Installé à Uccle, le club de hockey lance une campagne de crowdfunding pour boucler le financement de la première phase des travaux.

Le Racing souligne que la tribune, classée en 2009, constitue un élément incontournable du hockey belge et du patrimoine sportif international. Elle a d’ailleurs assisté au premier match international de football entre la Belgique et la France en 1904, aboutissant à la création de la fédération internationale (FIFA). Le coût du chantier s’élève à 1,7 million d’euros. La Région bruxelloise finance près de la moitié de la restauration, qui bénéficie aussi du soutien de la commune d’Uccle et de la Loterie Nationale.

“Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir rénover cette tribune centenaire, un élément central de l’histoire du Racing et du sport en Belgique“, se réjouissent le directeur du club Matthieu De Mot et le président du conseil d’administration Nicolas Dupont. “C’est le plus grand projet jamais entrepris par le club. Le défi est de taille, car il s’agit de restaurer l’ouvrage à l’identique, en respectant les spécificités techniques du béton armé et le travail artisanal de précision.”

Les travaux entreront dans le vif du sujet cet été et s’étendront sur neuf mois pour la première phase, dédiée à la structure du bâtiment. La seconde, prévue en 2026, portera sur la finition. “A Bruxelles, le hockey est très populaire et la rénovation de cette tribune historique symbole de l’un des clubs historiques de la capitale marquera une nouvelle page de la riche histoire du Royal Racing Club de Bruxelles“, a également commenté la secrétaire d’État bruxelloise à l’Urbanisme et au Patrimoine Ans Persoons.

La campagne de financement participatif est accessible au public jusqu’au 6 juillet

Belga