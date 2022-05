Hippodrome de Boitsfort : le projet Drohme à l’enquête publique jusqu’au 27 mai

C’est un dossier épineux vieux de plus de 10 ans. Le réaménagement de l’hippodrome de Boitsfort. Situé en grande partie sur le territoire d’Uccle, le dossier a vu plusieurs demandes de permis, recours et enquêtes publiques se succéder. Une nouvelle enquête publique est encours jusqu’au 27 mai.

L’hippodrome de Boitsfort, situé en bord de Forêt de Soignes et dans une zone classée Natura 2000, fait depuis longtemps l’objet de discussions autour de sa future réaffectation. Après de nombreux recours, le gouvernement bruxellois a renégocié en 2020 l’accord d’exploitation de Drohme pour que Bruxelles Environnement récupère la compétence des espaces verts sur 16 des 32 hectares du site. Avec l’objectif de faire de l’hippodrome de Boitsfort la sixième porte d’entrée de la Forêt de Soignes, la deuxième en Région bruxelloise après le Rouge-Cloître à Auderghem.

Un projet à l’arrêt

Si la première phase des travaux de rénovation a pu avoir lieu en 2016, avec le réaménagement de la grande tribune de l’hippodrome et la maison de pesage (devenue le restaurant “Le Jardin du Pesage”), la deuxième phase n’a jamais pu démarrer suite à ces recours, notamment concernant le parking jugé trop massif et situé en zone classée. L’enquête publique sur ce projet de modification partielle du PRAS a été lancée le 28 mars dernier et est ouverte jusqu’au 27 mai 2022. Tous les documents peuvent être consultés par toutes et tous auprès des administrations communales de la Ville de Bruxelles, d’Ixelles, d’Uccle et de Watermael-Boitsfort, ainsi qu’en ligne sur le site de perspective.brussels.

■Un reportage de Marie-Noëlle Dinant, Charles Carpreau et Corine Debeul