Heritage Days : découverte du site Bruxella
Au pied de la Bourse, se cache un petit site archéologique, qui a ouvert ses portes gratuitement au public ce dimanche.
Bruxella 1238 abrite les vestiges du Couvent de l’ordre franciscain érigé à Bruxelles en 1238. Le site offre une plongée dans le passé médiéval de la ville et permet de mieux comprendre l’évolution de son centre au fil des siècles. Parmi les monuments emblématiques présents, on retrouve le tombeau du Duc Jean Ier de Brabant. Et à l’occasion des journées du patrimoine, le lieu était exceptionnellement ouvert au public. Les Bruxellois ont répondu présents, et les organisateurs se réjouissent du succès de l’événement. “Hier, on a dépassé les 600 et là, on est sur une lancée similaire. C’est super, parce qu’on voulait vraiment le faire découvrir à tous”, confie une manager du Bruxella.