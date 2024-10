Schaerbeek: “Hasan Koyuncu sera bourgmestre, c’est incontestable”

Invitée de Bonjour Bruxelles, Justine Harzé, numéro 2 sur la liste socialiste de Schaerbeek, élue au conseil communal et négociatrice pour la majorité, est revenue sur la situation compliquée dans la commune du nord de Bruxelles.

Pour participer à une majorité à Schaerbeek, le PS à une condition de participation. “Hasan Koyuncu sera bourgmestre, c’est incontestable. Si on sort de ce cadre-là, ça ne sert à rien de discuter.” Justine Harzé, deuxième sur la liste, parle même de déni démocratique. “Le mayorat revient au Parti socialiste. Nous avons 10 conseillers avec le PS. Un parti unique. Le MR a fait une alliance. Les libéraux ont 8 sièges, Les Engagés en ajoutent 2. L’unique gagnant, c’est le PS. On a gagné les élections en terme de pourcentage et de voix. On n’est pas à Dallas, on est en train de parler de démocratie.”

► Lire aussi | “Hasan Koyuncu comme bourgmestre de Schaerbeek est non négociable”, martèle Ahmed Laaouej

► Reportage | Schaerbeek: quelle coalition pour la Cité des ânes? Pour le moment, la confusion règne

► Lire aussi | Schaerbeek: Koyuncu revendique le mayorat, deux élus indépendants soutiennent le MR comme “axe majeur de la majorité avec le PS”

Néanmoins, la socialiste affirme être ouverte à toutes les possibilités. “Nous sommes en discussion avec tout le monde à ce stade-ci, nous n’avons pas d’exclusive, sauf l’extrême-droite, qui n’est pas présente à Schaerbeek.” Malgré la situation instable, la négociatrice reste sur ses positions. “Nous ne bloquons pas le jeu, nous voulons faire respecter le résultat des urnes.”

“Nous recherchons la majorité la plus confortable possible. Cependant, à 24, il est possible de travailler. On n’a pas besoin d’être 30″, dit Justine Harzé, qui souligne un “axe avec Écolo. Malgré des désaccords lors de la précédente mandature, Justine Harzé est confiante pour construire un projet pour Schaerbeek avec les Verts. “On a la possibilité avec Écolo de proposer un projet de changement pour Schaerbeek. Nous sommes en discussion avec eux.”

Les socialistes ne ferment pas la porte au PTB. “Ça reste une option. On a un certain nombre de craintes sur leur inexpérience par rapport à la gestion, sur une série de promesses pas toujours chiffrées. Aujourd’hui, il n’y a pas de canal ouvert avec eux.”

À l’évocation de la sourate du Coran déclamé à la tribune du parlement bruxellois, Justine Harzé dénonce une polémique dépassée. “Il faut arrêter avec ces questions-là. Ces petits fantasmes servent à certains. C’est faux ! J’ose espérer qu’à Schaerbeek, dans les discussions en cours, les choix et positionnements de certains ne soit pas guidés par des stéréotypes.“