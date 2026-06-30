“Harry Potter: The Exhibition”: l’exposition du célèbre sorcier arrive au Heysel le 16 juillet

À partir du 16 juillet, l’exposition itinérante “Harry Potter : The Exhibition” ouvrira ses portes au Palais 2 de Brussels Expo.

L’exposition plonge les visiteurs dans l’univers de Harry Potter grâce à des accessoires originaux issus des films, des costumes authentiques et des expériences interactives. C’est ce qu’ont annoncé conjointement les organisateurs Warner Bros., Discovery Global Experiences, Imagine et Eventim Live dans un communiqué de presse.

L’exposition itinérante consacrée à Harry Potter, le personnage fictif créé par J.K. Rowling, a déjà attiré plus de 4,6 millions de visiteurs à travers le monde. Les fans pourront acheter leurs billets à partir du 7 juillet. Les personnes qui s’inscrivent à l’avance auront accès à la prévente dès le 6 juillet.

Les visiteurs y découvriront des scènes et des lieux emblématiques des films Harry Potter. “Ainsi, le Chemin de Traverse prend vie, les visiteurs peuvent explorer les différentes sections de Poudlard et découvrir des lieux célèbres tels que la Grande Salle, la cabane de Hagrid et la Forêt Interdite”, expliquent les organisateurs. “Des missions interactives font également partie de l’expérience. Les visiteurs pourront notamment concocter des potions lors du cours de Potions, s’occuper d’une mandragore en cours de Herboristerie et vaincre un épouvantard à l’aide d’une baguette magique numérique lors du cours de Défense contre les Forces du Mal.”

L’exposition se tiendra dans le Palais 2 de Brussels Expo. Les billets sont disponibles à partir de 12,50 euros pour les enfants et de 22,80 euros pour les adultes.

Belga