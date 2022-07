Handicap International veut sensibiliser sur la réadaptation pour les personnes vivant avec un handicap

Handicap International a lancé la campagne #WeMoveTogether pour sensibiliser sur l’importance des soins de réadaptation pour les personnes qui vivent avec un handicap. Erwin Telemans, le directeur de Handicap International Benelux, était l’invité du 12h30.

L’ONG Handicap International s’est installée au parc du Rouge-Cloître d’Auderghem à l’occasion de la campagne #WeMoveTogether. Sur place, il y a des ateliers pour sensibiliser aux handicaps, mais aussi une promenade de 12km, où l’on peut entendre des témoignages sur la réadaptation, à travers des podcasts.

Cette cause est d’autant plus importante dans d’autres pays du monde. Le directeur de Handicap International Benelux, Erwin Telemans, a notamment eu l’occasion de travailler avec les enfants en Afrique, vivants avec des pieds-bots : “La grande différence entre ici et là bas, c’est qu’ici, quand on nait avec cette déformation, on est directement référés vers les soins nécessaires. Dans les pays où Handicap International intervient, les enfants arrivent souvent trop tard. Cela nécessite des interventions beaucoup plus invasives et beaucoup plus compliquées” explique-t-il. “L’objectif est de sensibiliser ici en Europe, mais aussi là-bas, de les former” ajoute Erwin Telemans.

Dans le monde, 250 millions de personnes ont besoin de traitements ou d’assistances matérielles, mais n’y ont pas accès, “les enfants sont exclus de l’école, ou de l’emploi, c’est là où on intervient” précise le directeur.

■ Interview de Erwin Telemans, directeur de Handicap International Benelux, au micro de Vanessa Lhuillier dans Le 12h30.