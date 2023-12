Guide “Tartine & Boterham” : le nombre de boulangeries artisanales a augmenté de 20% en 5 ans à Bruxelles

Le guide 2024 de “Tartine et Boterham” s’est enrichi de sept adresses supplémentaires par rapport à sa dernière édition, sortie en 2022, pour recenser presque 80 boulangeries artisanales à Bruxelles. Géry Brusselmans, créateur du guide était l’invité du 12h30.

L’aventure du guide “Tartine et Boterham”, débute en 2015, d’une volonté simple : Où trouver du bon pain artisanal et local à Bruxelles? Pour aider les amateurs de bons produits, les créateurs sillonnent la ville, à la recherche de nouvelles adresses. Pour figurer dans le guide, il y a tout de même quelques critères. Le premier et le plus important, est qu’au moins 80% des produits vendus dans le magasin soient créés dans l’atelier à côté.

“On essaye aussi d’avoir un critère qualitatif, où les matières premières comme le beurre et les oeufs soient de matière brute”, explique Géry Brusselmans.

Et depuis que l’aventure a démarré, l’auteur a vu une vraie évolution en Région bruxelloise. “Avant, il y avait beaucoup de boulangerie classique belge, qui proposaient des merveilleux ou des éclairs, et de plus en plus, on voit des boulangeries qui font des pâtisseries végétales, sans gluten, salées etc”, confie-t-il.

Ici, il parle même d’une évolution positive, puisque l’édition 2024 a référencé presque 80 adresses, contre 20% en moins, il y a 5 ans. “Cela reste minoritaire, car on a estimé que 1000 points de vente proposaient du pain, donc avec seulement 80 magasins, on est que sur 8% de boulangeries artisanales, mais c’est en croissance”, rajoute Géry Brusselmans.

Interview de Géry Brusselmans, créateur du guide Tartine et Boterham, au micro de Fanny Rochez et Vanessa Lhuillier