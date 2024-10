Guet-apens homophobes à Bruxelles: trois suspects, dont un mineur, arrêtés

Trois suspects, dont un mineur d’âge, ont été arrêtés dans le cadre de guet-apens homophobes à Bruxelles via l’application Grindr, annonce ce jeudi le Parquet de Bruxelles. Les deux personnes majeures ont été inculpées, le suspect mineur a été placé en IPPJ.

Depuis juin 2024, sept dossiers pour violences homophobes aux modus operandi similaires ont été ouverts au parquet de Bruxelles. Les suspects contactaient leurs victimes via l’application de rencontres Grindr. Des rendez-vous auraient alors été fixés, souvent en soirée ou la nuit, principalement dans des parcs. Une fois sur place, les victimes étaient attendues par plusieurs individus qui les agressaient physiquement et les insultaient. Des vols ont aussi été commis. Des blessures, de légères à graves, ont été constatées et des armes auraient parfois été utilisées pour menacer les vitimes.

Inculpations

Les enquêtes, initiées par les zones de polices Bruxelles-Midi et Bruxelles-Ouest ont été centralisées au sein de cette dernière et ont mené à l’identification de trois suspects, dont un mineur d’âge. Le parquet a alors requis une juge d’instruction dans le but de procéder à des perquisitions et d’interpeller les deux suspects majeurs. Le parquet de la jeunesse a quant à lui fait procéder à l’interpellation du suspect mineur et à son audition.

Après les avoir entendus, la juge d’instruction a inculpé les suspects majeurs du chef des préventions suivantes : extorsion en bande, la nuit, avec arme et mobile discriminatoire, fraude informatique, vol à l’aide de violences ou de menaces, en bande, avec mobile discriminatoire, coups et blessures volontaires, avec préméditation, avec mobile discriminatoire, coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail, avec préméditation, avec mobile discriminatoire. La juge d’instruction a ensuite décidé de placer ces deux inculpés sous mandat d’arrêt, mandats d’arrêt qui ont ensuite été confirmés par la Chambre du conseil pour une durée d’un mois.

Après son audition, le suspect mineur a quant à lui été mis à disposition du Parquet de la jeunesse qui a requis un juge de la jeunesse. Ce dernier a placé le mineur en IPPJ.