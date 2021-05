Grow It Yourself, une mini-entreprise bruxelloise aux espoirs européens

Cette mini-entreprise sera présentée devant plusieurs concours européens.

Grow It Yourself, c’est l’histoire d’une mini-entreprise, créée il y a quelques mois par plusieurs étudiantes du Lycée Emile Jacqmain. Leur projet vient d’ailleurs de remporter le prix des Mini-entreprises, autour d’un concept simple : six herbes aromatiques, bio, éthiques et durables, vendues dans des kits complets permettant de planter et cultiver son propre jardin aromatique d’intérieur.

Le projet sera présenté cet été devant plusieurs concours européens, puis s’arrêtera. Les bénéfices du projet, eux, seront reversés à une association.

■ Reportage de Daphné Fanon, Adeline Bauwin et Thibault Nagy, avec Stéphanie Mira