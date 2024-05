Grève Bruxelles Propreté : le point sur la collecte de ce vendredi

Le mouvement de grève initié par une organisation syndicale la semaine dernière a impacté les services de Bruxelles-Propreté ce 10 mai. Des tournées de rattrapage seront organisées en fonction des moyens humaines disponibles.

Les habitants des communes dont les sacs ne seraient pas collectés sont invités à rentrer leurs sacs dans la mesure du possible, et pourront les présenter à la collecte suivante.

Voici les communes impactées et à quel point :

A Etterbeek, 85% des sacs blancs sont collectés, à Evere 0% des sacs orange, à Koekelberg 75% des sacs verts et orange, à Molenbeek 85% des sacs blancs collectés, 94% des sacs jaunes et 0% des sacs verts et orange. A Saint-Josse, 70% des sacs blancs et jaune collectés, et 75% des sacs verts et orange. Pour Schaerbeek, 82% des sacs blancs, 50% des sacs jaunes et 5% des sacs verts et orange. A Woluwe-Saint-Lambert, 50% des sacs blancs et 80% des sacs jaunes collectés. Et enfin, à Woluwe-Saint-Pierre, 70% des sacs blancs collectés et 75% des sacs jaunes.

