Greta Thunberg a manifesté seule devant l’Ambassade de Suède ce vendredi

Surprise pour les Bruxellois qui se baladaient près de l’Ambassade de Suède ce vendredi : Greta Thunberg, la célèbre activiste pour le climat, protestait seule devant la représentation suédoise à Bruxelles, a-t-elle indiqué sur Twitter.

“243e semaine de grève pour le climat. Aujourd’hui, je fais grève devant la représentation suédoise auprès de l’UE, à Bruxelles. La Suède, mon pays d’origine, assure actuellement la présidence du Conseil de l’UE. La semaine prochaine, les ministres se réuniront en Suède pour discuter entre autres de la déforestation“, explique-t-elle.

Climate strike week 243. Today I’m striking outside Sweden’s Representation in the EU, in Brussels. My home country Sweden currently holds the presidency of the Council of the EU. Next week ministers will gather in Sweden to discuss forestry, among other things. Thread🧵 pic.twitter.com/0iGiwAvllE

