Grand froid : dans les pas d’une maraude à la rencontre des personnes sans-abri

Hier soir, une personne sans-abri a été retrouvée morte dans la rue à Ixelles. Une autopsie a été réalisée pour déterminer la cause du décès. Avec ces températures, la question du froid se pose évidemment. Chaque jour, des personnes patrouillent pour venir en aide aux personnes vivant dans la rue. Nous avons suivi une équipe ce mercredi matin.

En cette période de grand froid, les citoyens sont nombreux à appeler le Samusocial pour signaler des personnes en situation de détresse. Parfois, certaines de ces personnes refusent de se rendre en centre d’accueil. Les travailleurs font alors tout pour les aider, mais ils ne peuvent pas les obliger à rejoindre un abri, même si cela pose parfois de sérieux dilemmes. “La priorité est de créer du lien pour que la personne ait confiance en nous. On essaie d’y aller mollo et cela porte souvent ses fruits“, explique Lisa Coundouris, infirmière au Samusocial. “On se pose quotidiennement des questions. Quand la personne est atteinte de souffrance psychologique, elle n’est plus en contrôle d’elle-même, c’est difficile pour elle de savoir. Nous, on pense mieux savoir, mais en fait on est pas là pour ça“, ajoute Conor Moore, travailleur social.

D’autres en revanche rêveraient de rejoindre un abri pour la nuit, mais ce n’est pas toujours possible. Car c’est une autre réalité : tous les jours à cette période, le Samu doit refuser du monde. Les 1.164 places d’urgence qu’il met à disposition sont toutes occupées.

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse, Frédéric De Henau et Laurence Paciarelli