Georges Gilkinet sur le nouveau code de la route pour les utilisateurs de trottinettes

Le ministre fédéral de la mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo) est venu présenter sur le plateau de “+d’Actu” la nouvelle législature routière pour ces deux-roues électriques.

Avec les ministres régionaux de la mobilité et de la sécurité routière, une série de restrictions concernant les trottinettes ont été prévues. Dans cette série, on peut retrouver l’interdiction de circuler sur le trottoir, de limiter l’âge, ou encore être seul sur ce deux roues. “C’est un moyen de déplacement neuf, agile, qui a vraiment son utilité en ville en complément des transports en commun. Mais il s’est développé de manière un peu anarchique“. La solution, inscrire ce moyen de locomotion dans le code de la route.

> À voir également : Zones de stationnement, interdiction aux moins de 16 ans : l’utilisation des trottinettes électriques encadrée

Un nouveau code de la route

Le code de la route a été écrit dans les années 60, lorsque la voiture était reine. Cependant, maintenant, de nouveaux moyens de locomotion existent et l’objectif est de pouvoir trouver un équilibre. Ainsi, un nouveau code est sur la table.

“Il faut d’abord fixer les règles dans le code de la route (…) Il faudra d’abord que ça entre en vigueur, avant d’entamer la consultation officielle avec les régions“. Dans le cas où il y aurait des infractions à ces nouvelles règles, le ministre affirme qu’il y aura des amendes. “C’est comme passer au feu rouge, respecter les limites de vitesse avec une gradation, évidemment comme tous les éléments du code de la route, il s’agit ici d’organiser la mobilité électrique en trottinette“.

Avec ce nouveau code, l’objectif est de protéger les usagers des trottinettes, mais également les autres personnes, comme les piétons. Le ministre rappelle qu’il y a eu trop d’accidents ces dernières années, notamment sur les trottoirs.

Mais avant que ce nouveau code soit opérationnel, il faudra encore du temps. Georges Gilkinet espère qu’il sera prêt pour cet été. “Le but, c’est au plus tard d’être prêt pour l’été, là, je dois consulter officiellement les régions comme on a élaboré le texte ensemble, après il faut consulter le Conseil d’État et puis le publier. Donc, à la fin du printemps, j’espère que ce sera adopté“.

Une législation qui ne concerne pas que les trottinettes

Mais les trottinettes ne sont pas les seules à être visées. Les hoverboards, les monoroues, ou encore les skateboards avec moteur sont inclus dans ce nouveau code. “Ils sont assimilés effectivement, aux trottinettes dans le cadre de cette législation. On peut utiliser, quand on a moins de 16 ans, ce type d’engin, mais en dehors de la route et dans des espaces réservés, sur une digue, à la mer ou sur des zones piétonnes ici à Bruxelles“.

Un nouveau signal routier

Une nouvelle signalisation est prévue dans le plan afin de cadrer l’usage des trottinettes partagées. Des zones seront réservées pour éviter des accidents. “Nous créons un nouveau signal routier qui indique les emplacements qui indiquent les endroits où on ne peut pas se parquer“. L’objectif de ce nouveau réaménagement routier est d’éviter le parcage sauvage des trottinettes sur le trottoir qui deviennent des dangers pour les piétons. Le ministre souhaite qu’un équilibre entre les différents usagers des trottoirs et de la route soit trouvé.

► Retrouvez ici en intégralité de l’interview de Georges Gilkinet

■ Camille Paillaud / Une interview réalisée par Fabrice Grofilley