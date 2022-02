Georges Dallemagne : ” Nous ne donnerions pas d’armes à l’Ukraine, ce serait choquant”

Comment réagit la Belgique face à l’invasion russe en Ukraine ? Doit-elle monter d’un cran les sanctions et participer à l’effort ukrainien en envoyant du matériel militaire sur place? Fabrice Grosfilley a lancé le débat dans + d’Actu avec le député fédéral Georges Dallemagne (cdH) et le député fédéral Samuel Cogolati (Ecolo).

Pour Georges Dallemagne, député de l’opposition au fédéral, il faut “prendre la mesure de l’histoire qui s’écrit, de l’agression contre l’Ukraine, qui est aussi une agression contre notre sécurité à tous”.

D’après lui, l’aide actuelle envoyée par la Belgique en Ukraine est trop tardive. “Je rappelle que le ministre de la Défense ukrainien a adressé une demande de 27 items différents il y a déjà 15 jours à la Belgique, et seulement hier soir une réponse lui a été donné pour des casques et des lunettes qui ne sont pas partis de la Belgique et qui arriveront sans doute trop tard”, a-t-il rappelé sur le plateau de BX1.

Il insiste sur le fait que la Belgique doit s’engager beaucoup plus pour défendre les Ukrainiens. “Il faut pouvoir leur donner effectivement des munitions, des armes. Je rappelle que c’est une guerre qui se passe sur leur territoire et qu’ils doivent pouvoir se défendre. Vous savez la Belgique vend des armes à des pays en guerre et aujourd’hui à l’Ukraine, nous n’en donnerions pas, ce serait tout à fait choquant. Ce serait scandaleux”.

Le député plaide pour que l’aide belge soit envoyée sur le terrain et ne se limite pas à l’accueil des réfugiés. “Moi qui ai été beaucoup sur ces terrains de guerre, qui ai été beaucoup sur ces champs de bataille, je pense à tous ceux qui n’arriveront jamais ici, à ceux qui seront morts, blessés ou simplement trop pauvres, trop démunis pour arriver jusqu’à chez nous et c’est ces gens là qu’en priorité, nous devons aider”.

