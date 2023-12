Genk dépose plainte et demande de rejouer le match contre le RSCA (2-1)

Genk a déposé plainte auprès du département de l’arbitrage professionnel (PRD) de l’Union belge de football et demande de rejouer le match contre Anderlecht en raison du penalty controversé que l’arbitre Nathan Verboomen n’a pas fait retirer aux Limbourgeois. Le club l’a annoncé dimanche dans un communiqué.

Samedi, en clôture de la 19e journée, Genk s’est incliné 2-1 à Anderlecht. Alors que le score était encore de 0-0, une phase litigieuse est survenue à la 22e minute. Kasper Schmeichel avait repoussé un penalty de Bryan Heynen, Yira Sor avait bien suivi et marqué. Mais, après quelques minutes de confusion, l’arbitre Nathan Verboomen annulait le but car Sor était entré trop tôt dans le rectangle. Après la rencontre, le PRD a reconnu que le penalty aurait dû être tiré à nouveau “conformément aux Lois du Jeu” car, outre Sor, deux joueurs anderlechtois étaient également entrés trop tôt dans la surface de réparation. “Si un attaquant et un ou plusieurs joueur(s) défensif(s) entrent trop tôt dans la surface de réparation quand un penalty est accordé, le penalty doit être retiré“, avait expliqué le PRD. “Le KRC Genk a déposé plainte auprès du département de l’arbitrage à ce sujet“, a indiqué le club dans un communiqué. “Une application correcte du règlement et rejouer le match sont les seules décisions correctes dans ce cas.“

Un match fou

Au retour des vestiaires, Anders Dreyer se présentait seul face à Maarten Vandevoordt, le dernier rempart limbourgeois remportait le duel (53e). L’ouverture du score tombait à la 70e minute: Joseph Paintsil centrait de la droite, Toluwalase Arokodare reprenait de la tête, Schmeichel détournait, le ballon arrivait à Fadera qui reprenait de volée sans laisser la moindre chance au gardien anderlechtois. Anderlecht réagissait immédiatement. Dos au but, Théo Leoni récupérait le ballon aux 20 mètres, se retournait et déclenchait une frappe tendue qui terminait dans la lucarne de Vandevoordt (74e). En fin de match, après un contre initié par Nilson Angulo, Leoni servait Dreyer qui trompait Vandevoordt et offrait la victoire aux Anderlechtois (90e+1). Genk terminait la rencontre à dix après le rouge reçu par Paintsil (90e+4). Anderlecht, deuxième avec 39 points, reste à huit longueurs de l’Union Saint-Gilloise, victorieuse 1-2 à Eupen dans l’après-midi. Genk (31 points) est septième.

Belga