Gare de Saint-Job : le chantier du pont débutera le 4 septembre

Les travaux d’installation d’un nouveau pont, au-dessus de la ligne de chemin de fer 26, à hauteur de la gare de Saint-Job, sur l’avenue Jean et Pierre Carsoel à Uccle, débuteront le 4 septembre

Infrabel, gestionnaire du réseau de chemins de fer, et la SNCB, opérateur du réseau, ont annoncé aussi qu’il n’y aura plus que deux trains par heure et par sens, de et vers le quartier européen, durant plusieurs mois.

Le pont de chemin de fer, avenue Jean et Pierre Carsoel à Uccle, datant de 1928, va être démoli. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre Infrabel, la SNCB, la Stib, société de transports en commun bruxellois, et Bruxelles Mobilité, en concertation avec la commune d’Uccle.

Pont plus large et trottoirs élargis

“L’ancien pont sera remplacé par un pont plus large qui intégrera différents modes de transports (train, tram, bus, voiture, vélo…). Les trottoirs seront également élargis“, ont expliqué Infrabel et la SNCB. “Les rampes actuelles seront remplacées par deux ascenseurs, qui permettront aux personnes à mobilité réduite d’accéder aux quais de la gare. Le nouveau pont accueillera par ailleurs un parking pour les vélos, des bancs et des espaces verts de part et d’autre de la voirie“.

Pour les besoins des travaux, Infrabel devra instaurer, à partir du 4 septembre, un service à voie unique sur un tronçon de la ligne ferroviaire 26 Hal – Vilvorde. En conséquence, la SNCB ne pourra plus faire passer cinq trains par heure et par sens comme actuellement entre Bruxelles-Luxembourg et Saint-Job. Il n’y aura plus que deux trains par heure et par sens, de et vers le quartier européen, durant plusieurs mois.

Quelles alternatives ?

Moins de trains circuleront donc sur les axes Bruxelles-Luxembourg – Nivelles et Bruxelles-Luxembourg – Hal/Enghien du 4 septembre 2023 au 28 avril 2024 et du 14 octobre 2024 au 15 juin 2025. L’affluence dans les trains de ces deux axes risque donc d’être plus forte, principalement entre 07h00 et 09h00.

Plus précisément, la SNCB indique qu’en semaine le train S4 qui relie Alost, Schuman, Mérode, Vilvorde et Malines circulera normalement, que le train S5 qui relie Hal, Schuman et Malines, avec arrêt à Grammont en heures de pointe, circulera avec des horaires adaptés et une fréquence d’un train par heure, au lieu de deux actuellement. Ce train fera un arrêt supplémentaire à Arcades mais ne fera pas arrêt à Haren.

L’opérateur du réseau de chemins de fer précise encore que le train S7 qui relie Hal, Mérode et Vilvorde ne circulera pas entre Hal et Arcades. Il démarrera de Bruxelles-Luxembourg pour rejoindre Malines au lieu de Vilvorde avec des horaires adaptés. Par ailleurs, le train S9 qui relie Landen, Louvain, Schuman et Nivelles ne circulera qu’entre Landen et Bruxelles-Luxembourg avec des horaires adaptés. Enfin, le train S19 qui relie Charleroi, Nivelles et Brussels Airport circulera quant à lui avec des horaires adaptés.

Concernant les week-ends, les trains circuleront normalement, mais avec des horaires adaptés. La SNCB conseille à ses voyageurs de se rendre sur son site Web, dans la rubrique “travaux entre Bruxelles-Luxembourg et Saint-Job“, afin de voir quelles sont les alternatives proposées en dehors de ces horaires restreints.

