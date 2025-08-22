Fusillades : le ministre de l’Intérieur s’est rendu à Anderlecht et Molenbeek pour discuter avec les habitants

Le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin (MR) a visité jeudi les communes de Molenbeek-saint-Jean et Anderlecht, récemment touchées par des violences armées en lien avec la drogue. Le ministre a discuté avec une dizaine de comités de quartier et des habitants.

“Être présent sur le terrain et dialoguer avec nos citoyens et essentiels pour moi, également afin d’informer les citoyens des actions que nous avons déjà menées“, a indiqué M. Quintin à l’issue de sa visite. La presse n’était pas invitée, pour que chacun puisse s’exprimer librement, a-t-on indiqué.

En matinée, Bernard Quintin s’est entretenu avec le bourgmestre faisant fonction de Molenbeek Amet Gjanaj (PS), le chef de corps faisant fonction de la zone de police Bruxelles-Ouest Xavier Legrand et avec des représentants de la police fédérale. Il s’est ensuite rendu en visite dans le quartier anderlechtois de Cureghem et à Molenbeek. Une soixantaine de représentants d’organisations ont échangé avec le ministre. Ce dernier, qui souhaitait s’enquérir des autres mesures de sécurité à mettre en place pour lutter contre le narcotrafic, a notamment été informé que les criminels prennent facilement la fuite avec des trottinettes électriques.

“Je suis également venu dans ces quartiers pour montrer mon soutien aux habitants“, a déclaré M. Quintin. “La lutte contre le crime organisé et la violence armée est une priorité pour moi et je vais prendre toutes les mesures nécessaires dans le cadre de mes compétences pour y parvenir“, a-t-il conclu. On entend d’ailleurs dans l’entourage du ministre qu’il serait en train de travailler sur un plan pour les grandes villes. Ce plan serait axé sur la criminalité organisée à Bruxelles, mais aussi dans d’autres grandes villes.

> Notre dossier sur les fusillades à Bruxelles

avec Belga