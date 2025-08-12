Passer la navigation
Fusillades à Bruxelles : “Le temps est venu de prendre ses responsabilités”, affirme la bourgmestre de Molenbeek

L’image que le procureur du Roi de Bruxelles, Julien Moinil, a donnée mardi de la violence liée au trafic de drogue dans la capitale est “inquiétante”, a estimé la bourgmestre faisant fonction de Molenbeek, Saliha Raïss (Vooruit). “Ce n’est pas le moment de jouer à des jeux politiques. L’heure est venue de prendre ses responsabilités”, a-t-elle affirmé.

Lors d’une conférence de presse ce mardi, Julien Moinil a de nouveau insisté sur la nécessité de disposer de moyens supplémentaires pour lutter contre le trafic de drogue et la violence qui y est associée. Il s’est notamment plaint du manque de personnel dans la police et la justice, ainsi que de l’absence d’une politique bruxelloise en matière de santé et de prévention.

Saliha Raïss a de son côté qualifié de “préoccupante” la situation évoquée par le procureur, avec vingt fusillades rien que cet été. “Je salue sa volonté de renforcer les capacités judiciaires et policières, un message que je défends depuis longtemps”, a-t-elle dit.

Selon la bourgmestre, le trafic de drogue et d’armes ainsi que la criminalité qui touchent aujourd’hui Bruxelles “trouvent leur origine dans d’autres grandes villes du pays”. “Il est donc logique que le niveau fédéral tienne parole en créant une task force pour Bruxelles.” “Soyons clairs: le renfort que nous avons reçu jusqu’à présent n’est pas structurel et ne correspond pas encore à la réalité sur le terrain. Nous devons aller plus loin”, a ajouté la bourgmestre en rappelant que “la sécurité de nos habitants reste notre priorité absolue.”

Belga

12 août 2025 - 17h49
