Fronde sociale cette semaine : deux journées d’actions attendues, voici ce qui est prévu

Les syndicats sont bien décidés à se faire entendre auprès du gouvernement. Une grève générale des services publics est prévue mardi à l’appel du syndicat socialiste tandis qu’une action du personnel du non-marchand se tiendra jeudi avec une manifestation programmée dans les rues de la capitale.

“La coalition Arizona (le gouvernement fédéral, ndlr) attaque frontalement les travailleuses et travailleurs des services publics, et au-delà, l’ensemble des usagers. Les restrictions mises en œuvre en termes de personnel et de fonctionnement ne sont pas une recette pour un service public performant“, regrette la CGSP dans un communiqué diffusé jeudi dernier.

Alors que le syndicat appelle à une grève générale dans le service public mardi, un rassemblement est prévu devant la Tour des pensions à Bruxelles sur le coup de 10h30.

La CGSP s’oppose notamment au “démantèlement aveugle des pensions”, à la réduction de la sécurité sociale et à l’érosion du statut de fonctionnaire. En matière de retraites, le gouvernement “sabre à coups de hache dans des droits acquis“, s’offusque encore le syndicat.

De nombreux secteurs touchés

Cet appel aura des répercussions, notamment en termes de transport. La Stib a déjà annoncé des fortes perturbations sur son réseau sans toutefois parvenir à prévoir précisément l’ampleur. Du côté du TEC, en Wallonie, le son de cloche est identique. “Le TEC sera en mesure d’informer les voyageurs des parcours supprimés dès les premières heures du mardi 20 mai, sous réserve des informations qui lui parviendront“, détaille la société de transport. Le rail ne devrait pas être épargné et la société de transport De Lijn au nord du pays a également annoncé des perturbations. L’ensemble des sociétés de transport conseillent aux usagers de s’informer sur les sites internet respectifs et les planificateurs de voyage.

A l’aéroport national ou à celui de Charleroi, on ne s’attend, pour l’heure, pas à d’impacts majeurs. Les signaux sont actuellement au vert et les vols au départ ou à destination des deux aéroports devraient être maintenus.

La poste, la collecte des déchets et les prisons notamment devraient aussi être touchées par cet appel à la grève. Ce sera également le cas du tribunal de première instance de Liège puisque les greffiers ont annoncé leur intention de se joindre au mouvement. Les audiences correctionnelles, protectionnelles, familiales et civiles seront en conséquence suspendues durant toute la journée.

Le monde judiciaire rassemblé

Le personnel du Service public fédéral (SPF) Justice est invité à observer un arrêt de travail et à se rassembler mardi entre 9h00 et 10h00 sur la place Poelaert à Bruxelles, ont indiqué dimanche la CGSP Justice et la CSC Services publics dans un communiqué conjoint.

Les syndicats appellent à débrayer “en réaction à plusieurs attaques sans précédent contre (leurs) droits et (leurs) conditions de travail“. Selon eux, le projet Arizona menace “de réduire significativement les pensions” et “de remettre en cause la stabilité de l’emploi public“, entre autres choses.

À ces préoccupations s’ajoutent des problèmes structurels, que le secteur dénonce depuis la fin du mois d’avril par le biais de multiples actions. Parmi ceux-ci figurent “une surcharge de travail chronique, aggravée par le non-remplacement du personnel partant à la retraite“, “un manque cruel de moyens matériels et de soutien administratif“, etc.

C’est pour exiger un engagement ferme du gouvernement à protéger le SPF Justice que les deux organisations syndicales appellent l’ensemble du personnel à se mobiliser mardi.

Une manifestation dans les rues de la capitale jeudi

Jeudi, ce sera au personnel du non-marchand de se faire entendre et de manifester dans les rues de Bruxelles (avec un départ vers 10h30 de la gare du Nord de Bruxelles). L’action devrait être comparable à celle menée le 7 novembre dernier lorsqu’environ 30.000 travailleurs et travailleuses de ce secteur avaient défilé dans la capitale.

A l’automne dernier, les travailleurs des secteurs des soins, de l’aide sociale, de l’accueil de l’enfance, du handicap, du socioculturel ou encore de l’enseignement alertaient notamment sur une pénurie générale de personnel qui entraîne une hausse de la charge de travail, avec des cadences infernales.

