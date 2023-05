Fréquentation, embauches, investissements… : la STIB tire son bilan de 2022

La Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB) vient de sortir son rapport annuel.

L’an dernier, la STIB a enregistré, 338 millions de voyages. C’est près d’un quart de plus par rapport à 2021, année encore marquée par la crise sanitaire. Comparée aux années de référence, la fréquentation était plus basse, très certainement dû aux habitudes de télétravail prise pendant le covid. Sans ça, les taux étaient relativement similaires. Durant les heures creuses et les weekends, il était même supérieur.

Les Bruxellois semblent préférés le métro pour leurs déplacements. Environ 38% des voyages ont été réalisés avec ce dispositif, suivi par le tram à plus ou moins 31% et le bus à 30%. Au total, près de 53 millions de kilomètres ont été parcourus en 2022, soit un record, qui correspond à 136 trajets entre la Terre et La Lune.

Le nombre de voyageurs en hausse, les recettes grimpent aussi

Les recettes s’élevaient à 265 millions d’euros en 2022. 21% de plus qu’en 2021, mais toujours moins qu’en 2019, année de référence. Les ventes des tickets à la prestation et des abonnements mensuels ont fortement augmenté. Les abonnements chez les jeunes connaissent aussi une hausse. Ils sont désormais proposés à 12 euros par an pour les 18-24 ans.

Toujours dans le volet économie, la STIB a embauché un peu plus de 700 collaborateurs en 2022, pour atteindre un total de 10 000 approximativement. Les femmes sont toujours peu représentées, 11% seulement. En revanche, elles sont généralement mieux payés que les hommes, car elles occupent souvent des postes plus hauts dans la hiérarchie de l’entreprise.

Des investissements à près de 330 millions d’euros

Des investissements ont été menés en 2022 pour la maintenance, l’amélioration et renouvellement du réseau à hauteur de 329 millions d’euros. Ça concerne l’électrification de la flotte des bus, la mise en circulation du TNG, le tram de nouvelle génération, ou encore la création de nouvelles lignes de tram et de métro. Le Tram 10 à Neder-Over-Heembeek ou le titanesque et épineux chantier du futur Métro 3 par exemple, qui connait d’ailleurs actuellement quelques divergences d’opinion à propos du tronçon entre Albert et la Gare du Nord.

La STIB dit mettre également l’environnement au centre de ses préoccupations. En 2022, l’entreprise a notamment posé de panneaux solaires sur ses bâtiments et appliqués des principes de construction durable pour ses infrastructures. La société de transport public bruxelloise a aussi signé un contrat avec le producteur belge d’énergie renouvelable éolienne ASPIRAVI. Les prestations énergétiques de la STIB se sont améliorées de 12,3% entre 2018 et 2022.

Ma. Ar. – Photo : Belga