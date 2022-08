Forte chaleur et pics d’ozone : la phase d’avertissement est activée

Celine, la cellule interrégionale de l’environnement, s’attend à de fortes concentrations d’ozone dans les prochains jours vu la hausse des températures.

Il va encore faire chaud ces prochains jours sur la Région bruxelloise et la Belgique en général. Selon les prévisions de l’Institut Royal de Météorologie (IRM), les températures dépasseront les 28°C à Uccle à partir de ce mercredi. Il fera même jusqu’à 32 degrés jeudi, selon l’IRM qui annonce cette vague de chaleur jusqu’à vendredi, au moins.

Face à cette hausse de températures, Celine, la cellule interrégionale de l’environnement, indique que ce temps chaud et la pollution atmosphérique pourraient entraîner une augmentation des concentrations d’ozone. La cellule lance donc ce lundi sa phase d’avertissement du plan forte chaleur et pics d’ozone. Un bulletin spécifique sera diffusé si une prévision ou une observation du dépassement du seuil européen, fixé à 180 µg/m, venait à se produire.

Il est donc recommandé de boire plus d’eau que d’habitude, d’éviter les boissons alcoolisées ainsi que celles qui contiennent de la caféine et/ou du sucre, de limiter les efforts physiques, de laisser au maximum les volets, rideaux, fenêtres et portes fermés pour éviter de laisser rentrer la chaleur et d’être plus vigilant avec les personnes plus fragiles et les enfants.

