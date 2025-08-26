Formation bruxelloise : le facilitateur reprend des contacts bilatéraux discrets

Le deuxième tour de consultation devrait se clôturer vendredi, a indiqué sa porte-parole à Belga.

Le facilitateur bruxellois Yvan Verougstraete a entamé mardi un nouveau tour de contacts bilatéraux discrets dans le but de sortir de l’impasse politique dans la capitale. Lundi, le président des Engagés a envoyé une note de 17 pages aux partis qu’il a rencontrés la semaine dernière.

La mission du facilitateur est de préparer le terrain pour une véritable négociation en vue de former un nouveau gouvernement régional bruxellois, 14 mois après les élections. Dans sa note, le centriste parle d’un retour à l’équilibre budgétaire pour 2032. Cette échéance fixée à 7 ans est un compromis entre les 5 ans proposés par le MR et les 10 ans souhaités par le PS. Tout comme la semaine dernière, l’accent est mis sur le fond lors des discussions bilatérales. Aucun élément des discussions de la semaine dernière n’a fuité, et la porte-parole espère que la discrétion sera également de mise cette semaine.

Yvan Verougstraete souhaite présenter d’ici vendredi un tableau Excel des mesures budgétaires et de leur coût, dans lequel les partenaires potentiels pourront choisir, comme dans un menu, pour équilibrer le budget, a-t-il expliqué lundi sur BX1. Une majorité potentielle n’est pas encore évoquée alors que plusieurs exclusives bloquent les discussions. Ainsi, le PS, tout comme Ecolo et DéFI, ne veulent pas entrer dans une coalition avec la N-VA, tandis que, à l’inverse, l’Open Vld ne veut pas gouverner sans la N-VA.

Belga