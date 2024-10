Formation bruxelloise : gouverner avec une “minorité néerlandophone” ? Un manque de respect, estime Cieltje Van Achter

La ministre flamande en charge de Bruxelles, Cieltje van Achter (N-VA), considère que le projet des partis francophones de gouverner en Région-capitale avec une minorité néerlandophone est “inimaginable et irrespectueux”.

Le quotidien La Libre a indiqué, dans son édition de mardi, que le formateur bruxellois francophone David Leisterh (MR) avait consulté le cabinet d’avocats UGKA pour examiner comment sortir de l’impasse du blocage politique lié à la recherche, jusqu’ici vaine, d’une majorité dans le groupe linguistique néerlandophone.

Le journal évoque dans ce contexte une piste avancée par le constitutionnaliste Marc Uyttendaele qui permettrait de remplacer les ministres francophones du gouvernement bruxellois en affaires courantes via des motions de méfiance individuelles et une élection individuelle de leurs successeurs par scrutins séparés. De tels scrutins requièrent la majorité absolue des députés et le soutien de leur seul groupe linguistique. Les ministres néerlandophones du gouvernement sortant resteraient quant à eux en affaires courantes.

“Inacceptable” de “saper les principes de base”

“Il est inacceptable ne fût-ce que d’envisager de former un gouvernement sans que les néerlandophones soient pleinement représentés“, a réagi Cieltje Van Achter. “Cela implique que les deux communautés présentes jouent leur rôle et qu’elles soient également traitées avec respect.”

Mme Van Achter reconnaît les frustrations des partis francophones à l’égard de la formation de la coalition flamande, qui, selon elle, progresse trop lentement. “Il est cependant inacceptable de saper les principes de base de la gouvernance bruxelloise.”

Selon Mme. Van Achter, la N-VA est prête à prendre ses responsabilités.

“Nous travaillons depuis un certain temps en coulisses pour établir la confiance avec les autres partis. Nous disons également depuis plus longtemps que nous sommes prêts, mais avec une contrepartie substantielle : un budget en ordre, une région urbaine plus sûre, plus propre et bilingue, et la mise au travail d’un plus grand nombre de Bruxellois“, a-t-elle insisté.

Belga – Photo : Belga