Formation bruxelloise : Fouad Ahidar veut réunir Vooruit et Groen pour voir si une majorité est possible

“Mais pour former un gouvernement bruxellois, Groen a besoin de garanties lui assurant que les négociations avec les francophones peuvent se faire de manière respectueuse”, a-t-il déclaré à Belga vendredi après-midi.

Fouad Ahidar souhaite rencontrer Groen et Vooruit la semaine prochaine pour voir s’il est possible de constituer une majorité avec la liste qui porte son nom.

Il a lancé une initiative de “médiation”, après la démission d’Elke Van den Brandt (Groen, 4 sièges) de son mandat de formatrice du côté néerlandophone. Celle-ci ne voulait plus discuter avec le MR après que ce parti eut déposé une proposition au parlement avec Les Engagés et le PS pour reporter le renforcement de la LEZ. La goutte qui a fait déborder le vase, est le fait que ce dépôt est intervenu alors que des négociations budgétaires avaient été engagées entre Groen et les partis francophones durant les jours précédents, sans que ce ne soit venu sur la table durant ces échanges, pas plus que l’initiative visant à lever la suspension des primes Renolution. Élément d’irritation supplémentaire: le président du MR, Georges-Louis Bouchez, en a remis une couche en évoquant ouvertement l’hypothèse de ce type de démarche pour une remise à plat de Good Move. M. Ahidar a rencontré séparément Ans Persoons (Vooruit, 2 sièges) et Elke Van den Brandt au cours de la semaine écoulée dans le cadre d’échanges exploratoires.

Ensemble, ces trois listes disposent d’une majorité de 9 sièges sur les 17 sièges néerlandophones. Comme Groen et Vooruit ont indiqué qu’ils n’avaient pas de veto contre la Team Fouad Ahidar, ce dernier a rédigé une note et veut essayer de réunir les trois partis. Mais, a-t-il souligné à Belga, il est bien conscient que Groen ne veut pas entamer les négociations gouvernementales avec les partis francophones comme si rien n’avait existé. “Groen doit recevoir des garanties, notamment que (le président du MR Georges-Louis) Bouchez n’interférera plus dans les négociations bruxelloises et que les négociations se dérouleront de manière respectueuse”. Pour Fouad Ahidar, il est déjà clair qu’Elke Van den Brandt et David Leisterh “doivent se parler de toute urgence”, a-t-il déclaré à Belga.

Belga