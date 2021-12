Forest : le Conseil Citoyen émet ses premières recommandations

En avril dernier, la commune de Forest s’est dotée d’un nouvel outil de démocratie participative : un Conseil Citoyen composé de 37 Forestois(e)s tirés au sort qui s’engagent à remettre des avis et des recommandations sur trois thématiques.

La première question traitée par ce Conseil Citoyen concernait les conséquences des dérèglements climatiques. Le Conseil Citoyen s’est réuni à trois reprises ses deux derniers mois et, avec l’aide de personnes ressources, a compilé une série de propositions concrètes structurées autour de trois priorités.

La commune explique via un communiqué que les membres du Conseil souhaitent rédiger une charte qui stipule que tout aménagement futur dans l’espace public doit tenir compte de l’obligation de végétaliser et de désimperméabiliser mais aussi de conserver les espaces verts existants. Ils invitent également la commune à construire des bassins de rétention et installer des citernes dans les espaces publics et privés. Enfin, le Conseil veut faire réaliser une enquête participative pour définir des endroits où installer des bancs, des toiles apportant de l’ombre et des bancs publics.

La deuxième thématique de travail sera choisie très prochainement par le Conseil Communal et le Conseil Citoyen débutera ses travaux dès le début de l’année prochaine.

J.M. , Photo : Belga