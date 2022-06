Forest : la STIB et Bruxelles Mobilité réaménagent la Chaussée de Neerstalle

Le réaménagement prévoit des nouveaux rails pour le tram et une transformation de l’espace public.

Entre la chaussée de Ruisbroek et la rue André Baillon, les façades seront nettoyées et les trottoirs améliorés pour plus de confort. Bruxelles Mobilité et la STIB souhaitent faciliter le déplacement des piétons et des usagers des transports en commun. Donc, les trottoirs seront élargis pour une largeur minimale de 2 mètres, végétalisés et composés de dalles podotactiles. Du côté des transports publics, les arrêts seront mis aux normes d’accessibilité PMR. Pour les cyclistes, 40 arceaux vélo sont prévus à différents endroits du réaménagement.

Cependant, pour les voitures, ces modifications prévoient moins de places de stationnement, car elles seront utilisées pour l’élargissement des trottoirs.

Le ruissellement des eaux pluviales

Du côté de l’espace public, deux dispositifs vont modifier le paysage urbain et réduire la pression du réseau d’égouttage. D’un côté, les “jardins de pluie” et 69 nouveaux arbres permettront d’apporter plus de biodiversité et de réduire les pics de chaleur. Et de l’autre, des “massifs drainants” pour faciliter les infiltrations et mieux gérer les eaux de ruissellement.

Ces travaux s’inscrivent dans le plan régional “Good Move”. Le début des travaux est prévu pour juillet 2022, et se fera petit à petit en partant de la chaussée de Ruisbroek (non comprise).

■ Ca.Pa / Image : capture d’écran streatview