Forest : feu vert pour le projet de salle d’escalade dans l’église Saint-Antoine de Padoue

La commission de concertation, composée de représentants régionaux et communaux, a rendu un avis favorable sous conditions.

C’est une étape importante pour ce projet original : la salle d’escalade dans l’église forestoise a reçu un avis positif de la commission de la concertation, synonyme de feu vert pour l’octroi d’un permis de construire. Outre la salle de grimpe, composée de murs “de voie” mais aussi de bloc, une petite cafetaria sera installée.

Une partie seulement de l’église Saint-Antoine de Padoue sera désacralisée, la messe se tiendra toujours dans l’autre partie.

L’avis positif est soumis à un certain nombre de conditions. Tout d’abord, le gestionnaire de la salle d’escalade doit pouvoir garantir que les travaux auront le moins d’impact possible sur les oiseaux qui nichent souvent dans l’église. Des dispositifs seront aussi installés au cours de ces travaux pour que les oiseaux puissent continuer à y vivre par la suite. Ensuite, il est important que le chœur – la partie de l’église où se trouve l’autel – et le patrimoine du bâtiment restent intacts et ne soient pas affectés. La Commission royale des monuments et des sites doit rendre des directives sur ce point.

Si tout se passe bien, la salle sera accessible à tous à la fin de cette année ou au début de 2023.

V.d.T. – Photo : Capture BX1