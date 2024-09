Football: Le RWDM s’impose logiquement face à Aywaille (5-0)

Samedi soir, le RWDM faisait ses débuts en Coupe de Belgique face à Aywaille et la logique sportive a été respectée. Les Molenbeekois l’emportent 5-0 au terme d’une rencontre maitrisée.

Après dix minutes, Molenbeek ouvre le score avant de voir Aywaille se créer de belles possibilités. Les joueurs de Liège ont bien failli surprendre tout le monde avec une frappe qui est venue mourrir sur le poteau de Guillaume Hubert. Le RWDM fait le break juste avant la pause, un but qui coupe les jambes des joueurs d’Aywaille.

Au retour des vestiaires, les locaux inscrivent un troisième but via Gaëtan Robail. Quelques intants plus tard, Kwasi Poku fait 4-0. Aywaille va se créer encore une belle occasion mais David Sousa vient planter le 5-0 dans les dix dernières minutes du match. Le score ne bougera plus et les Molenbeekois l’emportent 5-0.

■ Reportage de Jamison Lins, Néo Fasquel et Paul Bourrières.