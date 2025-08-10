Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Foire du midi : quel budget pour en profiter ?

La foire du midi entame sa quatrième semaine. Et la météo s’annonce particulièrement bonne pour les prochains jours. Alors, quel budget faut-il prévoir pour en profiter ? Entre pêche au canard, snack et attractions à sensations fortes, notre équipe y était pour vous faire une analyse des prix.

Reportage de Romain Vandenheuvel, Olivia Bronsart et Laurence Paciarelli

Lire aussi :

Partager l'article

10 août 2025 - 18h30
Modifié le 10 août 2025 - 18h30
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales