Floriane Bonnier devient la nouvelle cheffe de groupe MR+ au conseil communal de la Ville de Bruxelles

À l’issue du conseil communal de ce lundi, Floriane Bonnier a été désignée nouvelle cheffe de groupe MR+ au conseil communal de la Ville de Bruxelles. Elle succède à la tête d’un groupe de onze élus et devient la seule femme à exercer cette fonction parmi les six chefs de groupe de l’assemblée.

Membre du Mouvement Réformateur depuis près de quinze ans, l’élue bruxelloise entend faire de cette nouvelle responsabilité un levier pour défendre les priorités de son groupe. “Je prends cette responsabilité avec beaucoup de fierté et la volonté de transformer les attentes des Bruxellois en résultats concrets. Mon objectif sera de fédérer notre groupe et de contribuer pleinement à une majorité qui agit et améliore le quotidien des habitants”, déclare Floriane Bonnier.

Parmi ses priorités, la nouvelle cheffe de groupe cite une gestion budgétaire “rigoureuse et responsable”, le renforcement de la sécurité dans les quartiers ainsi qu’une amélioration de la propreté de l’espace public, notamment par une lutte accrue contre les dépôts clandestins.

Qui est Floriane Bonnier ?

Ancienne cheffe de cabinet et directrice de campagne lors des élections communales, Floriane Bonnier est aujourd’hui conseillère communale. Elle s’est notamment investie dans les dossiers liés au budget, à la sécurité, à la mobilité et à la bonne gouvernance.

Le chef de file libéral à la Ville de Bruxelles et président du MR Bruxelles & Périphérie, David Weytsman, salue cette nomination. “Son expérience, sa rigueur et son engagement seront des atouts précieux pour notre majorité. Ensemble, nous poursuivrons les réformes engagées avec une seule priorité : obtenir des résultats concrets pour les habitants.”

Même satisfaction du côté de la présidente du MR Ville de Bruxelles et première échevine, Florence Frelinx, qui estime que Floriane Bonnier “saura fédérer notre groupe et défendre une vision libérale pour Bruxelles”.

La principale intéressée conclut en remerciant ses collègues pour leur confiance et affirme vouloir exercer cette fonction “avec humilité, détermination et un profond sens du collectif”.

Rédaction