Florian Bayili à nouveau en or quatre ans plus tard: “Le miracle de Chengdu”

Et comme en 2022, le Bruxellois de 29 ans a pris le meilleur en finale sur l’Émirati Mohamed Ali Alsuwaidi.

Trois ans après son titre enlevé à Birmingham (Alabama), Florian Bayili a remporté à nouveau la médaille d’or en ju-jitsu (-69 kg) aux Jeux Mondiaux de Chengdu, lundi en Chine.

“Je suis très très content”, a réagi le porte-drapeau de la cérémonie d’ouverture après sa victoire, qui offre au Team Belgium sa 4e médaille d’or dans ces Jeux Mondiaux. “J’étais une personne en mission et ma mission était de m’imposer une seconde fois et j’ai réussi cela aujourd’hui, donc je suis très très content”. Son parcours ne fut pas des plus aisés. Il a dû recourir aux avantages pour émerger dans trois de ses quatre victoires. “Ce ne fut vraiment pas facile. J’ai eu un tableau dur avec deux des trois meilleurs mondiaux. Mais j’ai réussi à dominer mes combats sauf la finale où j’ai dû réaliser un exploit pour gagner”. Florian Bayili était encore mené d’un avantage à 12 secondes de la fin. “C’est le miracle de Chengdu, un peu comme le miracle d’Alabama (il y a trois ans, ndlr). Je me devais de gagner, je savais que je pouvais le battre. Je l’avais déjà battu (il mène désormais 6-1 dans leurs duels)”.

Comparant ses deux victoires aux Jeux Mondiaux, il a reconnu: “émotionnellement, j’étais beaucoup plus heureux à Birmingham parce que c’était la première fois. Mais je ne réalise pas encore vraiment aujourd’hui”.

Les Jeux Mondiaux de Florian Bayili ne sont pas terminés. Il y a encore une compétition Open mardi et il devrait y prendre part. “Comme j’adore combattre contre des adversaires beaucoup plus lourds que moi, et que le ju-jitsu est fait pour cela, je crois que je vais y participer”.

Belga