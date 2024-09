Flixbus lance une ligne directe entre Kiev et Bruxelles

La compagnie allemande d’autocars longue distance FlixBus a annoncé mardi lancer une ligne directe entre Kiev et Bruxelles, revendiquant une décision symbolique alors que l’Ukraine est toujours sous le coup de l’invasion russe et cherche à intégrer l’Union européenne.

“Il s’agit de la première ligne de FlixBus reliant l’Ukraine à Bruxelles, cœur de l’Europe”, fait valoir la société de transport dans son communiqué. “Pour FlixBus et pour l’Ukraine, qui poursuit son chemin vers l’intégration dans la communauté européenne, cette ligne est un symbole et une confirmation que les Ukrainiens se rapprochent de leur ambition de devenir un membre à part entière de l’UE”, affirme la société basée en Allemagne, ajoutant que “Bruxelles est désormais plus proche, littéralement et symboliquement”.

La nouvelle ligne ouvrira mercredi et deux liaisons seront assurées par semaine: départ les mercredi et vendredi matins depuis Kiev, et dans le sens inverse, départ lundi et samedi matins depuis Bruxelles Gare du Nord. Sur ce trajet d’environ 40 heures, plusieurs arrêts seront desservis, notamment Lviv, Berlin, Hanovre, Dortmund, Düsseldorf, l’aéroport de Cologne et Liège.

FlixBus propose déjà 28 lignes de bus directes entre l’Ukraine et 8 pays de l’UE. La compagnie relie ainsi directement Kiev à Varsovie, Budapest ou encore Berlin.

Belga