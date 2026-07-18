Fiscalité: le gouvernement fait un (petit) geste, à partir de 2028

Une conséquence du conclave gouvernemental bruxellois à Val Duchesse est passée relativement inaperçue : une réforme de l’IPP (impôt des personnes physiques) qui augmentera, d’ici deux ans, le revenu disponible des Bruxellois de quelques euros par mois.

Concrètement, le gouvernement bruxellois prévoit de réduire la part régionale de l’IPP afin de laisser davantage de pouvoir d’achat aux habitants de la capitale.

Selon ses estimations, dès 2028, un Bruxellois célibataire sans enfant disposant d’un revenu net mensuel de 2.700 euros économisera environ 147 euros par an.

Pour un couple marié avec deux enfants à charge, dont chacun des conjoints perçoit un salaire net d’environ 2.400 euros par mois, l’économie annuelle atteindra 152 euros.

Le ministre régional des Finances, Dirk De Smedt, justifie cette mesure en ces termes: “trop de personnes travaillent à Bruxelles, mais construisent leur vie ailleurs. Nous voulons refaire de Bruxelles une ville attractive pour les familles. (…) Par cette décision, nous faisons à nouveau usage de l’autonomie fiscale de la Région afin de réduire la fiscalité sur le travail.”