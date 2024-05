Financement du métro 3 : Sven Gatz avance sur un partenariat public-privé

Sven Gatz, le ministre bruxellois du Budget et tête de liste Open VLD pour les élections régionales, était l’invité de 8h15 dans Bonjour Bruxelles ce jeudi. Il était interrogé par Fabrice Grosfilley.

Interrogé sur le financement du futur métro 3, il indique avoir avancé sur un partenariat public-privé, dont le remboursement s’étalerait sur trente ans. “On ne peut pas revenir en arrière, il faut absolument terminer la première phase, d’Albert à Nord. Je suis en train de préparer une technique budgétaire où on pourra déconsolider la phase 2, de Nord à Bordet. Cela veut dire qu’on lisse le payement du métro sur trente ans. Et on le sort du budget car il sera construit par un partenaire privé“, explique l’actuel ministre.

Et de poursuivre : “J’aurai bientôt des nouvelles. On est dans un partenariat avec la Commission européenne et la banque européenne d’investissements. On se compare à Dublin, Melbourne, Barcelone ou encore Londres. On est en train de trouver une telle technique, mais il faudra en discuter. Le fait de continuer ou pas le métro 3, ce sera une décision pour le prochain gouvernement.”

Un partenariat public-privé signifie qu’on demande au privé d’avancer l’argent, d’investir dans le projet. Et c’est le public (ici, la Région bruxelloise) qui le rembourse plus tard. Cela veut-il dire que le contribuable bruxellois payera plus cher ? “Il y aura certainement une commission, un pourcentage, c’est toujours comme ça. Mais l’avantage c’est que ce n’est pas dans le budget, ça n’aggrave pas la dette, et il peut s’étendre sur trente ans“, répond Sven Gatz.

