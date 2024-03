Fin de saison en NBA pour Toumani Camara

Toumani Camara ne jouera plus cette saison en NBA. L’annonce a été faite samedi par son équipe des Portland Trail Blazers. L’ailier bruxellois, qui dispute sa première saison de la meilleure ligue de basket de la planète, souffre d’une fracture à une côte et d’une petite lacération au rein.

Il s’est blessé mercredi contre Atlanta et n’a pas joué vendredi lors de la très lourde défaite concédeée à Mimai (142-82). Alors qu’il ne reste plus que deux semaines de saison régulière à disputer et que Portland n’a plus rien à espérer avec une 14e place de la conférence Ouest (19 victoires, 55 défaites), il n’était pas nécessaire de prendre des risques inutiles. Camara, 2m01, 23 ans, boucle sa saison de rookie avec un bilan en 70 matchs (49 comme titulaire) de 7.5 points (à 45% de réussite, 33.7 à 3 pts), 4.9 rebonds, 1.2 assist, 0.9 interception et 0.5 block en moyenne en 25 minutes de jeu. Son record dans un match est de 18 points (contre Utah le 15 décembre), de 13 rebonds (contre Golden State le 7 décembre) et de 6 assists (contre Denver le 24 mars) Il avait été drafté en 52e position par Phoenix en juin dernier avant d’être échangé le 27 septembre à Portland.