Feu vert pour le réaménagement du square Jacques Franck à Saint-Gilles

Ans Persoons, Secrétaire d’Etat bruxelloise à l’Urbanisme, et Willem Stevens, Echevin en charge de la Rénovation urbaine à Saint-Gilles, ont annoncé la délivrance par urban.brussels du permis d’urbanisme à la commune de Saint-Gilles pour la transformation du square Jacques Franck.

Les alentours du square Jacques Franck dans le quartier du Midi à Saint-Gilles font malheureusement régulièrement l’objet d’actualités négatives au cours des derniers mois. ​ Pour contribuer à l’amélioration de la situation du quartier et pour rendre cet espace urbain plus agréable pour les riverains, la commune de Saint-Gilles a choisi d’investir dans l’espace public.

Objectif : rendre le quartier plus agréable et plus sûr. “Le quartier du Midi à Bruxelles connait de nombreux défis. Pour y améliorer le cadre de vie durablement, il n’y a pas de solution miracle”, explique Ans Persoons. ” Toutefois, un espace public de qualité est un élément essentiel afin que les habitants s’y sentent bien, respectent et s’appropriernt davantage leur ville. Ce projet de la commune de Saint-Gilles fait en sorte que cette partie du quartier du Midi soit plus agréable pour les enfants, les femmes, nles jeunes et leur famille. C’est un grand pas en avant vers un meilleur quartier du Midi”, termine la Secrétaire d’Etat à l’Urbanisme.

Un quartier durable à taille humaine

De son côté, Willem Stevens, l’Echevin compétent, est déterminé à faire du quartier du Midi un espace urbain à taille humaine, végétalisé et accessible à toutes et tous. “Dans le quartier du Midi, qui est très urbanisé et densément peuplé, des espaces ouverts de qualité sont essentiels au bien-être et à la qualité de vie des habitants. Avec plusieurs améliorations ciblées que nous avons élaborées avec les habitants, les jeunes et les enfants – garçons et filles – le square Jacques Franck pourra désormais devenir un endroit agréable pour tous les publics. ​”

Les travaux prévus sur et autour du square Jacques Franck et des rues adjacentes (la rue Vlogaert, la rue Fontainas et la rue César Depaepe) constituent la première réalisation concrète du Contrat de quartier durable Midi. Ce projet de réaménagement résulte d’une large participation active des habitants et des associations qui utilisent le square.

Dans les semaines à venir, la commune va désormais procéder à la sélection d’un entrepreneur, afin que les travaux puissent débuter en 2026. Dans une prochaine phase, c’est les rues Claes et Feron qui feront également l’objet d’une rénovation complète. Le projet ces rues a récemment été sélectionné par la commune de Saint-Gilles en collaboration avec le Bouwmeester -Maitre Architecte bruxellois.

Plus d’espace alloué au jeu et au sport

Concrètement, le projet de réaménagement du square Jacques Franck redessine le tronçon entre l’intersection des rues Vlogaert et Emile Feron et l’entrée du métro Porte de Hal par des interventions ponctuelles visant à rendre le quartier à ses habitants. Plus spécifiquement, le focus est porté sur la déminéralisation du square Jacques Franck ​ pour faire place à davantage d’arbres, plantations et de nature. De nouveaux bancs et tables de pique-nique seront installés et les possibilités de jeux et de sports seront augmentés. La rue César Depaepe sera quant à elle dotée de trottoirs plus larges et de plus de végétation. La rue Fontainas offrira également davantage de zones végétalisées avec des éléments de jeu pour les enfants.

En parallèle, la traversée cycliste et piétonne par la rue Vlogaert deviendra plus sûre et plus confortable. La partie de la rue Vlogaert située à côté du terrain de sport sera définitivement fermée à la circulation automobile. Un chemin sinueux et naturel sera aménagé, d’une largeur de 2 mètres. Cela favorisera la mobilité douce tout en limitant la vitesse excessive des cyclistes et éventuellement des scooters. ​ Dans le même temps, des connexions seront assurées pour les cyclistes par le biais d’itinéraires alternatifs.

Le terrain de mini-foot et de basket existant fera l’objet de nouveaux marquages sportifs. Le nouveau square Jacques Franck sera doté d’un nouvel équipement de streetworkout et d’aires de jeux pour les enfants à trois endroits différents. Enfin, des parkings vélos supplémentaires seront installés à proximité des aires de sport et de jeux, afin d’encourager au maximum la mobilité douce.

Rédaction