Feu vert pour le nouveau projet de quartier durable sur l’ancien site de l’Otan

Le gouvernement bruxellois a donné mardi son feu vert au projet de Plan d’Aménagement Directeur (PAD) Défense englobant l’ancien site de l’Otan. Ce projet définit les grandes lignes qui façonneront la reconversion du site de 90 hectares, situé à cheval sur les communes d’Evere et de la Ville de Bruxelles.

Le site de la Défense est quant à lui, situé à la frontière entre la Région bruxelloise et la Région flamande.

Un scénario partagé a été élaboré par perspective.brussels (pour la Région bruxelloise) et le “Département Omgeving” (pour la Région flamande) pour aménager les quelque 75 hectares qui se libéreront après le déménagement du Quartier Général de la Défense.

Les terrains appartiennent actuellement à la Défense et abritent une école européenne provisoire ainsi que les grands procès. La réalisation du plan est prévue à moyen et long terme et se fera progressivement, au gré des différents projets.

Ce qui est prévu, à très long terme

L’ambition est de développer un nouveau quartier urbain dense en combinaison avec un grand parc métropolitain créant ainsi un “nouveau poumon vert” pour le nord-est de Bruxelles. Cet environnement boisé sera développé de manière écologique et sera accessible aux résidents du quartier, aux promeneurs et aux cyclistes.

Le long de l’avenue Léopold III, le plan prévoit un développement à vocation économique. L’activité de Citydev.brussels, un acteur important du développement de la zone, sera renforcée.

Quatre objectifs principaux sont poursuivis : valoriser et relier les espaces ouverts avec un parc paysager de plus de 45 hectares, déployer un réseau de mobilité active, créer un nouveau quartier durable et mixte, et consolider les dynamiques économiques de cette zone attractive.

L’approbation du PAD Défense porte à six le nombre de PAD approuvés durant la législature actuelle, après ceux des Casernes d’Ixelles, de la Gare de l’Ouest, d’Heyvaert, de Delta/Herrmann-Debroux et de Mediapark.

Le ministre-président s’est dit “très fier de pouvoir contribuer à l’ouverture de ce site au public et d’initier un nouvel élan pour cette zone monofonctionnelle et inhabitée”.

