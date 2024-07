Feu vert à la mise à ciel ouvert de la Senne dans le Quartier Nord de Bruxelles

L’administration Urban.brussels a délivré le permis d’urbanisme nécessaire au réaménagement du parc Maximilien, dans le Quartier Nord de la capitale, a annoncé jeudi la secrétaire d’État bruxelloise de l’Urbanisme, Ans Persoons (Vooruit).

Le projet Max-sur-Zenne, qui le prévoit, a pour colonne vertébrale la remise à ciel ouvert de la Senne sur quelque 650 mètres. La largeur de la rivière variera de 4 à 16 mètres en fonction du niveau de l’eau. Les travaux débuteront durant le premier semestre de l’année prochaine. Ce sera, après des décennies, le premier retour à la lumière pour ce petit cours d’eau au cœur de la capitale. Feu le ministre régional des Travaux publics, Jos Chabert (CD&V), avait évoqué ce projet en rêve en 1999, alors que commençait à se concrétiser l’assainissement des eaux de la capitale au nord et au sud. C’est une équipe pluridisciplinaire, composée des bureaux OLM, Evolta, Hbaat, Ouest et Dédale, qui a été chargée par la Région et la Ville de Bruxelles de concevoir un projet visant à revitaliser l’ensemble des abords du parc Maximilien.

La conception du nouveau parc vise le rehaussement de la qualité de vie des habitants du quartier et des usagers du parc. Celui-ci sera doté d’une longue promenade pour les piétons et les cyclistes. Une large piste cyclable à double sens est d’ailleurs prévue le long du quai de Willebroeck. Le parc a également été conçu pour favoriser les fonctions de détente, de déplacement confortable et enfin d’accroissement de la nature et de la biodiversité dans le Quartier Nord.

La ferme Maximilien sera déplacée à proximité des logements du Foyer Laekenois. Ce projet, piloté par Bruxelles environnement en collaboration avec la Ville et Bruxelles mobilité, a été alimenté par un processus participatif: plusieurs centaines de personnes ont été interrogées dans les rues du quartier Nord.

Belga – Photo © OLM, Evolta, Hbaat, Ouest en Dedale