Fête nationale: Bruxelles-Propreté mobilise près de 150 agents pour nettoyer la capitale

À l’occasion de la Fête nationale du 21 juillet, Bruxelles-Propreté mettra en place un dispositif renforcé afin de maintenir les principaux sites de festivités propres avant, pendant et après les célébrations.

Près de 150 agents et encadrants seront mobilisés dans différents quartiers de la capitale. Pour encourager le tri des déchets, l’organisme installera environ 250 conteneurs de tri sur les sites des festivités, ainsi que 500 corbeilles supplémentaires dans les zones les plus fréquentées. Un stand de sensibilisation au tri et à la propreté sera également proposé au public.

Les opérations de nettoyage débuteront dès les jours précédant la Fête nationale, notamment au Sablon, autour de la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule et sur les principaux lieux d’animation. Après les festivités, les équipes interviendront jusque tard dans la nuit afin de remettre rapidement les espaces publics en état, avec des opérations complémentaires prévues au parc du Cinquantenaire dans les jours suivants.

Comme chaque année depuis 2003, Bruxelles-Propreté accompagnera également l’Escorte royale à cheval. Une équipe dédiée suivra le cortège pour nettoyer immédiatement le parcours avant le passage du défilé.

Rédaction